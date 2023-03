Zwischen Todesgewissheit und ewigem Leben

Donnerstag, 16. März 2023 17:03 Von Christine Gehringer

Stephanschor und Kammerphilharmonie mit Bachs "Actus tragicus" und Mozarts "Requiem"



Beim Passionskonzert in der Kirche St. Stephan waren unter der Leitung von Patrick Fritz-Benzing Werke von Bach und Mozart zu hören. (Foto: Gehringer)

Die Kantate „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ (BWV 106) - nachträglich bezeichnet als „Actus tragicus“ - gilt als „Geniestreich“ des jungen Bach. Zwischen 1707 und 1712 ist sie entstanden, und sie übt seit dem 19. Jahrhundert, seit der Wiederentdeckung Bachs, eine große Faszination aus. So schrieb etwa Fanny Hensel, die Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy, es gebe keinen „eindringlichen Prediger als den alten Bach“.

Wer die Kantate zu hören bekommt – so wie vor kurzem die Besucher in der Kirche St. Stephan beim Passionskonzert mit dem Stephanschor und der Kammerphilharmonie – der wird dem unbedingt zustimmen. Daneben hatte Kantor Patrick Fritz-Benzing die wohl bekannteste Begräbnismusik überhaupt aufs Programm gesetzt: Mozarts Requiem d-moll.