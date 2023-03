Große Klangfülle zwischen Dunkelheit und Trost

Dienstag, 21. März 2023 16:47 Von Christine Gehringer

Max Reger zum 150. Geburtstag: Höchst anspruchsvolle Chor- und Orgelmusik in der Christuskirche Karlsruhe



Der Kammerchor der Christuskirche und das Ensemble "Vox Quadrata" aus Mannheim musizierten gemeinsam zu Max Regers 150. Geburtstag. (Foto: Gehringer)

Vielen gilt er als spröde und sperrig, seine Harmonien und seine Satztechnik als ausufernd; nicht von ungefähr ist er unter Chorsängern gefürchtet: Am 19. März vor 150 Jahren wurde der Komponist Max Reger in der Oberpfalz geboren. In ganz Deutschland (und darüber hinaus) feierte man am vergangenen Wochenende seinen Geburtstag mit zahlreichen Porträts und Konzerten – dies selbstverständlich auch in Karlsruhe, wo sich seit 25 Jahren das Max-Reger-Institut um seinen Nachlass kümmert. Weitere Informationen sind online über das "Max-Reger-Portal" abrufbar.

Ein großes Chorkonzert mit selten aufgeführten Motetten war jetzt in der Christuskirche – in Zusammenarbeit mit Gästen aus Mannheim - zu erleben.