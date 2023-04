In der Karwoche erklingt schon der Osterjubel

Mittwoch, 05. April 2023 13:39 Von Christine Gehringer

Packende Dramatik: Bachs "Johannes-Passion" in der Stadtkirche Durlach



Gut besucht war die Aufführung von Bachs Johannes-Passion mit der Durlacher Kantorei unter der Leitung von Johannes Blomenkamp. (Foto: Gehringer)

Es ist sinnfällig, Bachs Johannes-Passion ausgerechnet am Palmsonntag aufzuführen. Denn wie am Palmsonntag das Königtum Jesu anbricht und zugleich sein Leidensweg beginnt, so sind auch in der Johannes-Passion Trauer und Triumph untrennbar miteinander verbunden: Im Karfreitag ist Ostern (und damit die ewige Herrschaft) bereits gegenwärtig.

Eine gelungene Aufführung unter Johannes Blomenkamp war nun mit der Durlacher Kantorei und dem Karlsruher Barockorchester in der voll besetzten Durlacher Stadtkirche zu erleben.