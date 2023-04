Helden-Epos und Altersweisheit

Montag, 10. April 2023 20:08 Von Christine Gehringer

Diana Damrau singt Strauss bei den Osterfestspielen in Baden-Baden



Diana Damrau und die Berliner Philharmoniker mit den "Vier letzten Liedern" von Richard Strauss in Baden-Baden. (Foto: Monika Rittershaus)

„Wir sind durch Not und Freude gegangen Hand in Hand“: So friedvoll blickt ein Komponist auf sein langes Leben zurück. Die „Vier letzten Lieder“ von Richard Strauss haben jenen abgeklärten Ton, wie man ihn am Ende auch im „Heldenleben“ findet - dieses Werk allerdings ist fünfzig Jahre früher entstanden; da hatte Strauss gerade seinen Posten als Dirigent der Preußischen Hofoper in Berlin angetreten.

Zwischen diesen beiden Polen bewegte sich das Konzert mit Diana Damrau und den Berliner Philharmonikern zum Ende der Osterfestspiele in Baden-Baden.