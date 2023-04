Meditationen über Trauer und Tod

Montag, 17. April 2023 18:41 Von Christine Gehringer

Zum Liederabend mit Christian Elsner und Hartmut Höll an der Musikhochschule Karlsruhe



Der Tenor Christian Elsner, Gesangsprofessor an der Musikhochschule Karlsruhe, gab einen Liederabend gemeinsam mit Hartmut Höll. (Foto: Musikhochschule Karlsruhe)

Ein Liederabend über Verluste und die Brüchigkeit des Lebens – doch was für ein Unterschied: Während sich solche Erfahrungen bei Heinrich Heine und Robert Schumann (in der „Dichterliebe“ op. 48) noch hinter mancher Ironie und lieblichen Bildern verstecken, erlebt man den Schmerz bei Gustav Mahler ganz unmittelbar und direkt: Es gibt kaum etwas Dunkleres als den Beginn des „Abschieds“ aus dem „Lied von der Erde“.

Der Tenor Christian Elsner, seit kurzem Professor an der Karlsruher Musikhochschule, und Hartmut Höll (Klavier), ehemaliger Rektor, widmeten sich diesen beiden Werken im Wolfgang-Rihm-Forum.