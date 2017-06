Mit akribischer Feinheit erzählt

Mittwoch, 07. Juni 2017 17:05 Von Christine Gehringer

Wagners "Rheingold" bei den Pfingstfestspielen in Baden-Baden



(vl.: Johannes Martin Kränzle als Alberich, Daniel Behle als Loge, Michael Volle als Wotan. Foto: Manolo Press)

Es könnte alles so schön sein: Der Rhein als eine natürliche Ordnung, und eingebettet darin das Gold – anderen zur Freude. Aber die Rheintöchter in ihrer törichten Naivität verhalten sich ein wenig wie Hans im Glück: Sie lassen sich das Gold nehmen. Und in der Natur dieses Goldes liegt es offenbar, sämtliche niederen Triebe zu Tage zu fördern.

Die konzertante "Rheingold"-Aufführung bei den Baden-Badener Pfingstfestspielen jedenfalls tat genau dies: Sie brachte alles zum Vorschein. Marek Janowski erwies sich mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester dabei als brillanter Dramatiker.