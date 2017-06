In den Bann gezogen

Dienstag, 20. Juni 2017 15:19 Von Christine Gehringer

Zum Sinfoniekonzert des Hochschulorchesters: Laurent Albrecht Breuninger spielte Jörg Widmanns Violinkonzert



(Foto: Gehringer)

Spätestens nach solchen Aufführungen steht fest: Das Orchester der Karlsruher Musikhochschule ist ein fabelhafter Klangkörper, der das Konzertleben ganz ohne Frage bereichert. Mit verschiedenen Gastdirigenten arbeiten die jungen Musiker; diesmal mit Lutz Köhler, der unter anderem das Orchester an der Berliner Universität der Künste leitete.

Ungewöhnlich war das Programm, denn es gab ausschließlich Werke des 20. und 21. Jahrhunderts, zuerst Jörg Widmanns schweres Violinkonzert. Schwer deshalb, weil die Violine hier eine halbe Stunde lang ununterbrochen eine ganze Arie singt: Kraftvoll und emotional, mit ungheurer Klangwirkung. Laurent-Albrecht Breuninger, Professor an der Karlsruher Hochschule, zog die Zuhörer mitten hinein in dieses rastlose Werk.