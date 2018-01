Packende Musik, zähe Regie

Dienstag, 30. Januar 2018 15:15 Von Christine Gehringer

Derzeit am Staatstheater Karlsruhe: Verdis "Simon Boccanegra"

(Foto: Falk von Traubenberg)

Verdis Oper „Simon Boccanegra“ gehört zu den Raritäten auf den Spielplänen – was wahrscheinlich auch daran liegt, dass sich Regisseure an dieser verzwickten Geschichte öfter die Zähne ausbeißen. Derzeit ist das Stück am Badischen Staatstheater zu sehen: in einer Inszenierung, die Regisseur David Hermann bereits im vergangenen Jahr in Antwerpen auf die Bühne brachte – jedoch mit einem eher durchwachsenen Eindruck.