Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten: Messiaens großes Glaubenszeugnis

Dienstag, 22. Mai 2018 11:15 Von Christine Gehringer

Zur Gesamtaufführung der Orgelzyklen in der Christuskirche Karlsruhe

(Organist Carsten Wiebusch. Foto: Christuskirche Karlsruhe)

Man kann es gar nicht hoch genug einschätzen: Vor kurzem waren an der Christuskirche in Karlsruhe die gesamten Orgelzyklen von Olivier Messiaen zu erleben – einem Komponisten, den man ohnehin nicht allzu oft hört, zumindest nicht in dieser Fülle. Zu verdanken ist das dem ehemaligen Kantor Carsten Wiebusch, der auch nach seinem Ruf nach Frankfurt den Karlsruhern als Organist erhalten bleibt. Diese Werke – reich an Klangfarben und zum Teil auch an exotischen Rhythmen – geben einen tiefen Einblick in die Spiritualität des Komponisten. Ein echtes, tönendes Glaubenszeugnis.