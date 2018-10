Lieblicher Gesang - mit Stimme und Klarinette

Sarah und Daniel Romberger beim "Bruder-und-Schwester-Konzert" in Weingarten



Es gehört zum Wesen der Weingartner Musiktage, junge Künstler zu unterstützen, die gerade auf dem Sprung in eine vielleicht größere Karriere sind - und manchmal bedeutet das auch so etwas wie die Geburtsstunde eines neuen Ensembles. So geschehen beim Schwester-Bruder-Konzert im Autohaus Morrkopf: Die Geschwister Sarah und Daniel Romberger, sonst als Solisten (Mezzosopran und Klarinette) meist getrennt im Konzertgeschehen unterwegs, musizierten in Weingarten gemeinsam - und holten sich noch den jungen griechischen Pianisten Fil Liotis dazu. Das Ensemble "tRiaLog" entstand.