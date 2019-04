Die rastlose Künstlerseele

Mittwoch, 17. April 2019 13:59 Von Christine Gehringer

Osterfestspiele Baden-Baden: Kammeroper über Clara Schumann von Victoria Bond/ Uraufführung



(Foto: Jochen Klenk)

Durch eine Wand blickt man auf die Hinterbühne. Dort steht Clara alst fünfjähriges Kind, und allmählich erhebt sich ein Durcheinander an Stimmen, die nach und nach auf sie einreden. Es sind Erwartungshaltungen, die im Laufe ihres Lebens an sie gestellt werden: An die Pianistin, die Ehefrau und Mutter, das Wunderkind, das Vater Wiecks Lehrmethoden rechtfertigen soll.

Um diese Konflikte geht es im Wesentlichen in der Kammeroper "Clara" von Victoria Bond, die jetzt im Rahmen der Osterfestspiele zu erleben ist und ab dem 10. Mai ins Repertoire des Theaters Baden-Baden übergeht.