Bei Bach klingt bereits Piazzolla durch

Mittwoch, 15. Mai 2019 13:55 Von Christine Gehringer

Bruchsaler Schlosskonzerte: Fulminanter Saison-Abschluss mit dem Signum Saxophon Quartett

Das Signum Saxophon Quartett und der Akkordeonist Krisztian Palagyi bei der Probe im Schloss Bruchsal (Foto: Hans Peter Henecka)

Zur Region Kraichgau haben diese Musiker offenbar eine spezielle Verbindung: Der ungarische Akkordeonist Krisztian Palagyi, an diesem Abend Gast-Solist beim Konzert des Signum Saxophon Quartetts, gewann in Bruchsal einen internationalen Akkordeonwettbewerb und bemerkte augenzwinkernd, er sei jetzt gewissermaßen "deutscher Meister" . Einer der Saxofonisten wiederum erzählte, dass er als Zehnjähriger mit dem Musikverein seiner slowenischen Heimat bei einem Gastspiel bereits in Untergrombach gewesen sei - wobei ihm dabei vor allem die Trinkfreude der dortigen Bevölkerung im Gedächtnis geblieben ist.

Sympathisch und bodenständig wirkten die fünf jungen Musiker - und sorgten für einen hochvirtuosen Ausklang der diesjährigen Bruchsaler Schlosskonzerte.