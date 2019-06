Glanzvolles Spätwerk

Samstag, 22. Juni 2019 18:09 Von Christine Gehringer

Das Athos Ensemble begeisterte mit Rossinis "Petite Messe solennelle" in St. Cyriakus in Karlsruhe



(Foto: Gehringer)

Die "Petite Messe solennelle" von Gioacchino Rossini hat ihren festen Platz im Repertoire größerer Konzertchöre. Sicher - es gibt Werke, die wesentlich populärer und häufiger zu hören sind. Aber dieses beeindruckende Alterswerk des Opernkomponisten (der sich zu diesem Zeitpunkt, 1863, allerdings schon längst zur Ruhe gesetzt hatte) - es begeistert sein Publikum immer wieder aufs Neue. So auch in der Kirche St. Cyriakus in Karlsruhe-Bulach, wo die "Petite Messe" vor kurzem mit dem Athos Ensemble zu hören war.

Das ist nicht verwunderlich: Denn dieses Spätwerk vereint alles - nämlich schönsten Belcanto und eine dichte Satztechnik, hinzu kommen effektvolle (teils dissonante) Harmonien.