Die Seele und die Ewigkeit

Mittwoch, 10. Juli 2019 16:39 Von Christine Gehringer

Kraftvolle Darstellung: Edward Elgars "The Dream of Gerontius" an der Musikhochschule Karlsruhe



(Foto: Gehringer)

Wie muss man sich das vorstellen – das ewige Leben? Was geschieht, aus christlicher Sicht, nach dem körperlichen Tod des Menschen? Der englische Kardinal John Henry Newman (1801-1890) – der im kommenden Oktober übrigens heilig gesprochen wird – hat dem Unvorstellbaren in seiner Dichtung „The Dream of Gerontius“ ein Gesicht gegeben. Die Vertonung durch Edward Elgar verstärkt diesen Eindruck mit bildhaften Klängen – und an der Musikhochschule Karlsruhe war dieses selten gespielte Werk vor kurzem zu hören: In einer begeisternden Interpretation.