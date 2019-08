Begeisternde Klangfülle

Dienstag, 06. August 2019 20:15 Von Christine Gehringer

Orgelsommer in Karlsruhe: Konzert mit dem Stadtkirchenkantor Christian-Markus Raiser



(Foto: PR)

Während sich in der Kulturstadt Karlsruhe meist noch Ende Juli gleich mehrere Veranstaltungen überschneiden, ebbt diese Fülle spätestens im August erheblich ab. In diese Lücke tritt seit mehr als zwanzig Jahren der Internationale Orgelsommer – und diese Konzerte werden vom Karlsruher Publikum dankbar angenommen: Gut besucht war jedenfalls das jüngste Konzert, die Zuhörer zudem begeisterungsfähig – oder wann sonst erlebt man laute Bravos nach einem Orgelabend, nach einer Passacaglia von Johann Sebastian Bach?

Natürlich tat dabei auch die Tatsache ein Übriges, dass sich der Kantor derStadtkirche, Christian-Markus Raiser, diesmal selbst an die Orgeln setzte.