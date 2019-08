Oszillierende Farben

Mittwoch, 14. August 2019 10:54 Von Christine Gehringer

Abschluss des Orgelsommers: Klaus Geitner bot Raritäten - und zeigte die Klangpracht der drei Orgeln



(Foto: Karl-Heinz Frank/ PR)

Ein Orgelkonzert, so ganz ohne Bach oder Georg Böhm? Ohne die großen Romantiker Louis Vierne und Charles-Marie Widor, Franz Liszt oder Johannes Brahms?

Auf dem Programm des letzten Abends im diesjährigen Karlsruher Orgelsommer fanden sich stattdessen Namen wie Johann Schneider, Johann Valentin Eckelt, Wallace Arthur Sabin – und meist hat es ja durchaus seinen Grund, wenn Komponisten völlig unbekannt sind.

In der Tat waren es nicht die ganz großen Meisterwerke, die der Münchner Organist Klaus Geitner (tätig an der Sendlinger Himmelfahrtskirche) nach Karlsruhe brachte. Doch das Konzert hatte einen großen Reiz, was nicht zuletzt auch an der kunstvollen Registrierung lag.