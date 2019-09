Zwei Künstlerinnen in ihren Liedern

Mittwoch, 25. September 2019 14:06 Von Christine Gehringer

Konzert der Gedok: Werke von Clara Schumann und Margarete Schweikert



(Liederabend der Gedok Karlsruhe im Feuerbachsaal der Kunsthalle; mit der Pianistin Jeannette La-Deur (links), Diana Tomsche, Bernhard Berchtold. Foto: Gehringer)

Seit dem Jahr 2012 – seit dem 125. Geburtstag von Margarete Schweikert - ist man in Karlsruhe dabei, das Werk der Komponistin wieder zu entdecken. Zu verdanken ist das hauptsächlich der Künstlerinnenvereinigung GEDOK, insbesondere der Pianistin Jeannette La-Deur, die sich als Herausgeberin darum bemüht, die Lieder und Kammermusik öffentlich zugänglich zu machen.

Margarete Schweikert war in Fünfziger Jahren Vorsitzende der nach dem Kriege wieder gegründeten Vereinigung, außerdem war sie Fachbeirätin für Musik.

Doch die Ursprünge der Karlsruher GEDOK reichen zurück bis ins Jahre 1929.

Grund genug also, den 90. Geburtstag des Vereins zugleich zum Anlass zu nehmen, wieder einmal an Margarete Schweikert zu erinnern – hatte sie doch zu Beginn des 20. Jahrhunderts das künstlerische Leben in der Fächerstadt (als Musikerin, Pädagogin und Konzertveranstalterin) entscheidend mitgeprägt.