Das Leben ist flüchtig wie eine Revue

Dienstag, 29. Oktober 2019 17:45 Von Christine Gehringer

Theater Baden-Baden nimmt das Musical "Cabaret" wieder auf



(Foto: Felix Grünschloß)

John Kanders Welterfolg „Cabaret“ aus dem Jahr 1966 ist in dieser Spielzeit erneut am Theater Baden-Baden zu sehen. Ingmar Otto, auch in Karlsruhe kein Unbekannter, inszeniert das Musical als unterhaltsames Porträt einer bewegten Zeit (nächste Vorstellung am 9. November, 20 Uhr).