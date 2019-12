Weihnachtliche Freude im Spiel mit Farben und Rhythmen

Dienstag, 03. Dezember 2019 11:01 Von Christine Gehringer

Das Ensemble "Capella de la torre" lud in Bruchsal zur Reise durch die Renaissance



(Foto: Andreas Greiner-Napp/PR)

Ein tänzerischer Schwung, gipfelnd in der überströmenden Freude über die Geburt des Erlösers? Zuvor eine frohe Zeit des Wartens? Wie fremd uns das heutzutage alles ist.

So aber muss es wohl gewesen sein in der Zeit der Renaissance, und dagegen nehmen sich „Black Friday“ und „Cyber Monday“ mit all ihren Konsumversprechen geradezu armselig aus. Bei den Bruchsaler Schlosskonzerten war jetzt das Ensemble „Capella della torre“ zu erleben: mit Weihnachtsmusik aus Europa zwischen 1500 und 1600.