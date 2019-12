Plastik-Gaga

Freitag, 13. Dezember 2019 18:02 Von Christine Gehringer

Zur Musiktheater-Produktion "Glashaus" an der Musikhochschule Karlsruhe

(Foto: Jakob Schreiber)

Wie bringt man ein derart brisantes, emotional entsprechend aufgeladenes Thema wie den Umweltschutz auf die Bühne, ohne dabei in eine fragwürdige Moralapostelei zu verfallen? Dem Institut für Musiktheater ist dies – erstmals in Zusammenarbeit mit den Kompositionsklassen und dem Institut für Neue Musik - in eindrucksvoller Weise gelungen. Das experimentelle Stück des jungen Komponisten Marc David Ferrum kommt ohne Handlung aus; es arbeitet mit atmosphärischen Klängen und starken, symbolischen Bildern.