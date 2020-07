Nirgends klagt es sich so schön

Donnerstag, 02. Juli 2020 17:37 Von Christine Gehringer

"Tears of the Muses": Gamben-Musik aus England mit dem Ensemble "Les Escapades"

(Foto: Gehringer)

Nein, Werke für Gamben-Ensemble sind längst keine „Eskapaden“ mehr im eigentlichen Sinne. Denn die so genannte Alte Musik, der historische Klang hat sich längst etabliert in den Konzertsälen, auch wenn das Publikum nach wie vor meist ein sehr spezielles ist. Das sah allerdings vor 20 Jahren, zur Zeit der Gründung des Karlsruher Gamben-Consorts „Les Escapades“, noch etwas anders aus. Dennoch: Werke aus dem elisabethanischen England etwa, Musik von Anthony Holborne, John Coprario oder dem berühmtesten Vertreter, John Dowland – das sind nach wie vor Raritäten, die es zu entdecken gilt.

Um feine Melancholie ging es im Programm „Tears of the Muses“, benannt nach einer Sammlung von Tanzsätzen, die Anthony Holborne veröffentlichte. Das Konzert in der Altkatholischen Kirche in Karlsruhe war jedoch alles andere als eine düstere Trauermusik.