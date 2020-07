Vom Orchester zur Vielfalt der Kammermusik

Donnerstag, 30. Juli 2020 10:35 Von Christine Gehringer

Kammerphilharmonie Karlsruhe gab Konzerte "im Taschenformat"



Mir "verführerischer Musik" gegen geschlossene Opernhäuser: Ein Bläsertrio der Kammerphilharmonie Karlsruhe spielt Beethovens Variationen über "La ci darem la mano" in der Christuskirche Karlsruhe. (Foto: Gehringer)

Aus einer kurzfristigen Konzertanfrage in Waldshut entstand eine Idee: Weil das dort vorgesehene Sinfonieorchester - so erzählt Bernd Wiedamann in seiner Moderation - aus bekannten Gründen nicht spielen konnte, sprang eine Abordnung der Karlsruher Kammerphilharmonie ein und rettete ganz offensichtlich den Anlass mit Mozarts g-moll-Klavierquartett. Das wiederum brachte das Ensemble zurück zu seinen Wurzeln. Denn die Kammerphilharmonie hat – wie der Name bereits sagt - ihren Ursprung in der Kammermusik, und in einer Zeit, in der nur kleinere Formate möglich sind, lag es somit nahe, einen ganzen Abend mit verschiedensten Besetzungen zu bestreiten. „En miniature – im Taschenformat“ lautete also der Titel zu vier Konzerten mit neun Ensembles in der Christuskirche Karlsruhe; zwei davon sollen hier näher betrachtet werden.