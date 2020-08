Brillanz und Klangfarbenzauber

Montag, 03. August 2020 19:27 Von Christine Gehringer

Olivier Latry aus Paris gastierte beim Orgelsommer in Karlsruhe

Internationaler Orgelsommer in Karlsruhe: Via Leinwand verfolgten die zahlreichen Hörer die Kunst des Franzosen Olivier Latry. (Foto: Gehringer)

Der französische Organist Olivier Latry, unter anderem Titularorganist an der Kathedrale Notre-Dame in Paris und zugleich am dortigen „Conservatoire National Supérieure“ tätig, ist in Karlsruhe kein Unbekannter.

Ausgesprochen gut besucht war jetzt sein Konzert in der Evangelischen Stadtkirche, und einmal mehr dürften die Hörer über die Klangfarben gestaunt haben, die an den beiden Orgeln möglich sind. Das Programm hatte – naturgemäß – einen französischen Schwerpunkt, was vor allem die französisch-barocke Rémy-Mahler-Orgel ins Blickfeld rückte.