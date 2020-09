Schlicht-schöne Anmut

Freitag, 11. September 2020 21:44 Von Christine Gehringer

Das Manic-Trio spielte bei der Serenade des Max-Reger-Instituts



Das Manic-Trio mit Aleksandra Manic, Jinhee Kim und Eyal Heimann im Innenhof des Max-Reger-Instituts. (Foto: Gehringer)

Im Geiste Mozarts“: So war vor gut einem Monat an dieser Stelle der Text zur ersten Serenade des Max-Reger-Instituts überschrieben. Ganz in diesem Sinne gab es nun eine Fortsetzung, denn auch Regers a-moll-Streichtrio op. 77b folgt diesem Geist mit einem eher leichten Charakter, teilweise mit einem liedhaften Ton. Ein interessantes Werk also – gespielt von einem ausgezeichneten Ensemble: Zu Gast im Innenhof des Reger-Instituts war das Manic-Trio.