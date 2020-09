Beethoven, umrahmt von Chaplin und Weill

Donnerstag, 24. September 2020 19:04 Von Christine Gehringer

Außergewöhnlicher Liederabend in der Christuskirche Karlsruhe



Lorenzo de Cunzo (Bariton) und Anu Rautakoski (Klavier) musizierten in der Christuskirche Karlsruhe. (Foto: Gehringer)

„Beethoven! Beethoven! Beethoven?“ Ja, man musste in der Tat mehrmals hinsehen bei diesem ungewöhnlichen Konzert kürzlich in der Karlsruher Christuskirche zu Gunsten des restaurierten Steinway-Flügels (wobei die Spenden-Aktion in der Reihe „Christuskirche beFLÜGELT!“ noch andauert).

Dieses Konzert war dem Jubilar des Jahres gewidmet, hielt aber dessen Musik zunächst gut versteckt. Die „Ferne Geliebte“ entpuppte sich schließlich als Zentrum des Programms, und den Schlusspunkt unter diesen Abend – zu Gast waren der Bariton Lorenzo de Cunzo und die Pianistin Anu Rautakoski – setzten italienische Lieder und die "Zärtliche Liebe".

Zunächst aber begannen die beiden mit Charlie Chaplin …