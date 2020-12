Das Licht der Heiden

Freitag, 04. Dezember 2020 22:28 Von Christine Gehringer

Advent in den Karlsruher Kirchen: Chöre der Stadtkirche Durlach und der Christuskirche sorgen für feierliche Andachten



Mitglieder der Durlacher Kantorei, dazu Streicher der Kammerphilharmonie Karlsruhe: Unter der Leitung von Johannes Blomenkamp gab es Musik von Buxtehude in der Stadtkirche Durlach. (Foto: Gehringer)

Das adventliche Musikleben verlagert sich in diesem Jahr in die Kirchen – und weil Konzerte derzeit nicht möglich sind, ist diese Musik umso enger, und zwar ganz im Sinne der Verkündigung, an Liturgie und an spirituelle Impulse gebunden.

Besinnliches rund um die Choräle „Nun komm der Heiden Heiland“ und „O Heiland reiß die Himmel auf“ gab es am vergangenen Wochenende in der Stadtkirche Durlach und in der Christuskirche.

Ab morgen lädt auch die Evangelische Stadtkirche zu einem entsprechenden Angebot.