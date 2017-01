"Besinnliches Nachdenken" über Musik

Mittwoch, 25. Januar 2017 15:22 Von Christine Gehringer

Gedenkkonzert zum 10. Todestag des Karlsruher Komponisten und Pädagogen Peter-Michael Riehm.



(Foto: Gehringer)

Vor zehn Jahren starb der Karlsruher Musikpädagoge und Komponist Peter-Michael Riehm. Von Studierenden und Kollegen wurde er sehr geschätzt - für seine einzigartige Herangehensweise an die Musik. Denn Peter-Michael Riehm suchte stets nach dem verbindenden Element zwischen den schönen Künsten und der Natur; im Wesen von Klängen und Intervallen erkannte er allgemeingültige Ordnungen.

Um das Erbe dieses außergewöhnlichen Musikers zu bewahren, wurde vor einigen Jahren an der Freien Hochschule in Stuttgart das Peter-Michael-Riehm-Institut gegründet. Gemeinsam mit dem Karlsruher Forum für musikalische Bildung (einer privaten Einrichtung, die Riehm 2002 gemeinsam mit den Pianisten Günter Reinhold und Peter Feuchtwanger gegründet hatte) gab es jetzt ein Gedenkkonzert.