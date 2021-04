Schönheit, die über sich selbst hinausweist

Sonntag, 18. April 2021 19:09 Von Christine Gehringer

Mozarts A-Dur-Klarinettenquintett: Eine nach-österliche Betrachtung



Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa und Cellist Ludwig Quandt beim Hausfestspiel in Baden-Baden. (Foto: Andrea Kremper)

Das digitale Oster-Festival in Baden-Baden ist vorbei, doch bis Ende April können die einzelnen Videos noch abgerufen werden.

Unter normalen Umständen würde das direkte Konzerterlebnis allmählich verblassen und dem nächsten Platz machen – doch auf digitalem Wege ist es möglich, auch im Nachhinein noch manche Schönheiten zu entdecken: In der Ankündigung zur besagten Matinee am Ostermontag hatten die Berliner Philharmoniker verlauten lassen, gerade bei Mozarts Klarinettenquintett komme der österliche „Auferstehungsgedanke“ zum Ausdruck.

Eine Einladung, dieses Meisterwerk nochmals zu betrachten.