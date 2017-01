Strömende Leichtigkeit mit großem Orchester

Freitag, 27. Januar 2017 19:21 Von Christine Gehringer

Riccardo Muti und das Chicago Symphony Orchestra begeistern im Festspielhaus Baden-Baden.



(Foto: Tedd Rosenberg)

Besser kann man diese Musik nicht spielen. Mehr an Präzision, an Farbabstufungen, an kammermusikalischen Feinheiten trotz üppiger Besetzung ist eigentlich kaum denkbar. Zu Gast in Baden-Baden, beim Festkonzert des Freundeskreises Festspielhaus, waren Riccardo Muti und das Chicago Symphony Orchestra mit einem ungewöhnlichen Programm: Hindemiths Konzertmusik für Streicher und Blechbläser op. 50, danach Elgars sinfonische Dichtung "Im Süden", genannt "Konzertouvertüre". Schließlich zwei russische Klassiker: Mussorgskys "Nacht auf dem kahlen Berge" und "Bilder einer Ausstellung".