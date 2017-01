Zeitgenössische Musik bringt Durlacher Orgel zum Leuchten

Dienstag, 31. Januar 2017 16:14 Von Christine Gehringer

Meisterin aus Großbritannien: Die Londoner Organistin Margaret Phillips gastierte in der evangelischen Stadtkirche Durlach.



(Foto: PR)

Das war mutig: Ein Konzert nur mit zeitgenössischer Orgelmusik bildete den Auftakt zur Reihe "Meister der Orgel" in der Stadtkirche Durlach. Doch es war ein unterhaltendes und farbiges Programm - was auch dem Instrument (einer Stumm-Goll-Orgel) in der Durlacher Kirche zu verdanken ist. Die Londoner Organistin Margaret Phillips, eine Schülerin der legendären Marie-Claire Alain, gehört in ihrer Heimat zu den profiliertesten Interpretinnen und Pädagoginnen ihres Fachs - und sie genoss die Arbeit an dieser, wie sie sagte, "wundervollen Orgel" sehr. Das Publikum wiederum kam dadurch in einen ungewöhnlichen Genuss..