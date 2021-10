Die Orgel wird zur Jazzband

Dienstag, 12. Oktober 2021 13:00 Von Christine Gehringer

Festival "Orgel und Jazz" in der Stadtkirche Durlach: Konzert mit Barbara Dennerlein



(Foto: PR)

Das „Jahr der Orgel“ geht allmählich zu Ende – doch zum Abschluss hat jetzt die Stadtkirche Durlach diesem vielseitig einsetzbaren Instrument noch eine Facette gewidmet, die man nicht unbedingt mit dem Kirchenraum in Verbindung bringen würde: den Jazz. Im Rahmen des Festivals „Orgel und Jazz“, das am Sonntagabend zu Ende gegangen war, gastierte eine prominente Künstlerin in Durlach: die Jazz-Organistin Barbara Dennerlein, die nicht zum ersten Mal in der Stadtkirche spielte und die von der dortigen Goll-Orgel offenbar ziemlich angetan ist.