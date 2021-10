Auch in reduzierter Fassung berührend

Dienstag, 19. Oktober 2021 14:29 Von Christine Gehringer

Brahms-Requiem mit dem Bachchor in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe

(Foto: Gehringer)

Es gehört in der Regel fest in den musikalischen Kalender des späten Kirchenjahres: Das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms. Ganz allmählich ist es den Chören wieder möglich, sich auch solchem Repertoire zu widmen – allerdings in kleiner Besetzung. Das tat auch der Bachchor an der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe unter Christian-Markus Raiser: In zwei Aufführungen, jeweils mit der Hälfte des Chores, bot man den zahlreichen Zuhörern ein Konzert, das auch in der Fassung für zwei Klaviere und Pauken nichts an Eindringlichkeit verlor.