Das Orchester liefert die großen Bilder

Dienstag, 26. Oktober 2021 19:29 Von Christine Gehringer

Mozarts „Idomeneo“ begeistert durch reiche Farbwirkungen: Zur Aufführung mit Thomas Hengelbrock, den Balthasar-Neumann-Ensembles und überragenden Solisten in Baden-Baden



Großartige Aufführung von Mozarts "Idomeneo" mit Thomas Hengelbrock und den Balthasar-Neumann-Ensembles im Festspielhaus Baden-Baden. Aus dem Solistenensemble ragt vor allem Nicole Chevalier als Elektra heraus. (Foto: Andrea Kremper)

Für manche Opern, so scheint es, braucht es keine Regie – die Musik ist Inszenierung genug. Mozarts Oper „Idomeneo“ gehört zweifellos dazu; sie war (als konzertante Aufführung) die Hauptproduktion im ersten Teil der Herbstfestspiele in Baden-Baden. Die inneren Stürme, die Liebesregungen, die Erschütterungen, zudem gespiegelt von äußerer Natursymbolik – all das wurde im Festspielhaus Baden-Baden so packend musiziert, dass man phasenweise mit jedem Takt etwas weiter nach vorne auf die Stuhlkante rückte ... .