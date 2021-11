Madrigale und Obertongesang

Mittwoch, 03. November 2021 16:38 Von Christine Gehringer

Das Ensemble „Nordic Voices“ gastierte beim Schwarzwald Musikfestival in Ettlingen

Das Vokalensemble "Nordic Voices" aus Norwegen gastierte im Rahmen des Schwarzwald Musikfestivals im Ettlinger Schloss. (Foto: Gehringer)

Das Konzert mit den „Nordic Voices“ im Rahmen des Schwarzwald Musikfestivals hing am seidenen Faden. Der Flug von Oslo war gestrichen worden; erst kurz vor Konzertbeginn – und dies offenbar nach einer Odyssee durch Europa – kam das norwegische Vokalensemble in Ettlingen an. Gut gelaunt (und bestens bei Stimme!) betraten die Künstler dennoch die Bühne im Asamsaal; die Reisestrapazen waren ihnen kaum anzumerken.

Ursprünglich war das Konzert als Teil einer Tournee im vergangenen Jahr geplant, doch für das verschobene Festival kamen die „Nordic Voices“, so erzählt Intendant Mark Mast, „nun extra für einen einzigen Abend“. Mit einer Mischung aus nordischer Folklore, zeitgenössischer Musik und mit Anklängen an Mittelalter und Renaissance bescherten sie den zahlreichen Hörern einen unterhaltsamen Abend.