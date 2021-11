Bildhaft in Szene gesetzt

Dienstag, 30. November 2021 16:45 Von Christine Gehringer

Gelungene Aufführung in der Christuskirche Karlsruhe: Monteverdis „Marienvesper“ mit der Lautten Compagney Berlin

Festlicher Auftakt des Advents: Monteverdis "Marienvesper" war mit der Lautten Compagney Berlin an der Christuskirche Karlsruhe zu hören. (Foto: Gehringer)

Die „Vespro della beata vergine“, erschienen im Jahr 1610, gehört zu den großartigsten Werken frühbarocker Musik; hier verbindet Claudio Monteverdi kunstvoll die Tradition der Vokalpolyphonie mit einem neuen konzertierenden Stil. Dieser sollte den leidenschaftlichen Ausdruck in den Vordergrund rücken – so, wie Monteverdi dies bereits in seiner wenige Jahre zuvor entstandenen Oper „L‘ Orfeo“ praktiziert hatte. Die Musik hatte sich dem Wort unterzuordnen, nicht umgekehrt.