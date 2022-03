Der Mensch mitten im Kreuzgeschehen

Mittwoch, 23. März 2022 18:27 Von Christine Gehringer

Passionskonzert mit der Durlacher Kantorei in der Stadtkirche Durlach



Die Durlacher Kantorei musizierte unter der Leitung von Johannes Blomenkamp. (Foto: Gehringer)

Auch wenn zur jetzigen Fastenzeit große Oratorien wieder möglich sind, so stellen sie dennoch Kantoreien und Orchester vor einige Herausforderungen – vor allem, was die Planbarkeit während der vergangenen Wochen anging. Allerdings fördert diese Situation auch manche Rarität zu Tage; so auch bei der Durlacher Kantorei: Mit einigen unbekannten Werken, wie etwa den „Heilandsworten am Kreuz“ des Romantikers Richard Bartmuß, startete Johannes Blomenkamp mit seinem Ensemble in die vorösterlichen Konzerte.