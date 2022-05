Ein emotionaler Kraftakt

Mittwoch, 04. Mai 2022 15:52 Von Christine Gehringer

Bruchsaler Schlosskonzerte: Klaviertrios von Schubert und Tschaikowsky

(Foto: PR/ ©Zandel, Borggreve, Bertazzi)

Das Klaviertrio a-moll op. 50 von Peter Tschaikowsky gehört nicht zum Standardrepertoire in Konzertprogrammen – umso dankenswerter, dass dieses dramatische, aufwühlende Werk jetzt bei den Bruchsaler Schlosskonzerten zu hören war, in Verbindung mit Franz Schuberts B-Dur-Trio op. 99. Zu Gast bei diesem großartigen Konzert waren die Geigerin Antje Weithaas, der Cellist Julian Steckel und der Pianist William Youn. Am Montag, den 20. Juni ist das Programm ab 20.05 Uhr im SWR2 Abendkonzert zu hören.