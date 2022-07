Hier vibriert die Luft

Donnerstag, 07. Juli 2022 16:16 Von Christine Gehringer

Musik von Felix und Fanny Mendelssohn Bartholdy im Alten Ratssaal Baden-Baden



"Musik in (Baden-) Baden" mit Joachim Draheim, Natasha Korsakova, Larissa Wäspy und Ira Maria Witoschynskyj (von links) im Alten Ratssaal. (Foto: Gehringer)

Wenn die Stadt Baden-Baden und die Draheim-Stiftung „pro Musica et musicis“ zur „Musik in (Baden-) Baden“ einladen, dann darf man Raritäten und Erstaufführungen erwarten.

Das war auch der Fall beim jüngsten Konzert im Alten Ratssaal mit Natasha Korsakova (Violine), Larissa Wäspy (Sopran), Ira Maria Witoschynskyj (Klavier) und Joachim Draheim (Konzept, Moderation).

Die Geschwister Felix und Fanny Mendelssohn - ihr Todestag jährt sich in diesem Jahr zum 175. Mal – wurden sozusagen in einen musikalischen Dialog gesetzt, ganz nach einem Zitat des Musikkritikers Ludwig Rellstab (1799-1860), der diese Beziehung als „ ...die Schwesternschaft des Talents mit dem berühmten Bruder“ bezeichnete.