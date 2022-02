Erinnerung an einen außergewöhnlichen Pädagogen

Donnerstag, 17. Februar 2022 13:41 Von Christine Gehringer

Am 15. Februar wäre der Karlsruher Hochschullehrer und Komponist Peter-Michael Riehm 75 Jahre alt geworden



Peter-Michael Riehm unterrichtete zuletzt an der von ihm mitbegründeten "Internationalen Akademie (jetzt: Forum) für musikalische Bildung" (Bildnachweis: Forum für musikalische Bildung)

Am 20. Januar 2007 starb Peter-Michael Riehm, Professor für Musiktheorie an der Karlsruher Musikhochschule, relativ unerwartet nach einem Schlaganfall. Vor wenigen Tagen hätte er seinen 75. Geburtstag gefeiert: Ein überaus beliebter Pädagoge, der den Studierenden einen besonderen Zugang zur Musik vermitteln konnte – und zwar mit der einzigartigen Gabe, zwischen Natur, Musik und den anderen schönen Künsten subtile Verbindungslinien zu schaffen. Darüber hinaus wirkte er als Komponist zahlreicher Instrumentalwerke und Lieder, die er für seine Chöre schrieb; viele seiner Werke widmete er seiner Frau Ursula, einer Gesangspädagogin.

Neben seinem prominenten Karlsruher Quasi-Namensvetter ist Peter-Michael Riehm jedoch leider etwas zu Unrecht in Vergessenheit geraten. Mit diesem Nachruf - der bereits 2008, zu seinem ersten Todestag, entstanden ist - soll nochmals an diesen großartigen Menschen erinnert werden.