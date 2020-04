Eine Karriere, geprägt durch das Radio-Zeitalter

Freitag, 17. April 2020 17:37 Von Christine Gehringer

Zum 150. Geburtstag von Franz Lehár - Vortrag im Kaffeehaus Schmidt



Kultur im Kaffehaus Schmidt (Archiv); Foto: Gehringer

Im Zuge des Beethoven-Jubiläums wird er fast ein wenig vergessen: Franz Lehár, der große Komponist der so genannten „Silbernen“ Operetten-Ära. Demnächst, am 30. April, jährt sich sein Geburtstag zum 150. Mal, und dies nahm das Kaffeehaus Schmidt in Karlsruhe noch vor der Corona-Krise zum Anlass, ihm einen einen musikalischen Vortrag zu widmen.

„Leichte Muse: Seichte Muse?“ lautete die Frage, der die beiden Musikwissenschaftler Hartmut Becker und Joachim Draheim in diesem höchst spannenden Künstlerporträt nachgingen.