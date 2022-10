Einsatz für die Jugend

Freitag, 14. Oktober 2022 22:45 Von Christine Gehringer

Zum kürzlichen Benefiz-Konzert mit Lilya Zilberstein zu Gunsten des Badischen Konservatoriums



Die Pianistin Lilya Zilberstein spielte im Konzerthaus Karlsruhe zu Gunsten eines neuen Flügels am Konservatorium. (Foto: Gehringer)

Die Pianistin Lilya Zilberstein – 1987 gewann sie den Busoni-Wettbewerb in Bozen – gehörte in den Neunziger Jahren zu einer gefeierten neuen Generation von Musikern. Doch in den letzten Jahren ist es ruhiger geworden um die Künstlerin; ihr Name ist womöglich nur in Fachkreisen bekannt. Nichtsdestotrotz zeugen beispielsweise ihre langjährige Duopartnerschaft mit Martha Argerich oder Kammermusik-Tourneen mit dem Geiger Maxim Vengerov von einer eindrucksvollen Konzerttätigkeit.

Mit ebensolcher Intensität engagiert sie sich auch für den künstlerischen Nachwuchs – etwa als Professorin an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien: Den dortigen Lehrstuhl für Klavier hat sie seit sie 2015 inne, als erste Frau überhaupt.

Da liegt es nahe, sich auch für die Arbeit an Musikschulen einzusetzen. Im Konzerthaus Karlsruhe gab sie vor kurzem einen Klavierabend im Rahmen der Spendensymphonie des Konservatoriums für den neuen Konzertflügel.