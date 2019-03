Die reinste Lust am Musizieren

Mittwoch, 13. März 2019 21:20 Von Christine Gehringer

Mitreißender Abend: Dirigent Dieter Köhnlein verabschiedete sich nach 43 Jahren vom Sinfonieorchester des KIT



(Foto: Gehringer)

Eine lange und erfolgreiche Ära ist zu Ende gegangen: Ein letztes Mal stand Dieter Köhnlein im Konzerthaus am Pult "seines" KIT Sinfonieorchesters. Der rührige 82Jährige, im Hauptberuf ehemals Professor für Physik an der früheren Universität Karlsruhe (heute Teil des Karlsruhe Institute of Technology), hatte sich das Dirigieren einst autodidaktisch beigebracht.

Keimzelle des KIT Sinfonieorchesters war ein kleiner Instrumentalkreis, der sich Juni 1976 unter Köhnleins Leitung erstmals auftrat; es entstanden schließlich zwei Klangkörper: Ein Kammerorchester für das Repertoire aus Barock und Klassik, das Sinfonieorchester für die großen Werke der Romantik.