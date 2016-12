Die Schönheit der Sprache und des Klangs

Samstag, 10. Dezember 2016 12:47 Von Christine Gehringer

Christoph Prégardien gab einen begeisternden Liederabend an der Musikhochschule Karlsruhe.

(Foto: Musikhochschule Karlsruhe/ PR)

Hartmut Höll, Rektor der Karlsruher Musikhochschule, gilt als einer der führenden Liedbegleiter in Deutschland - und so hat das Lied an der Karlsruher Musikhochschule einen gewissen Stellenwert. Das wurde nicht zuletzt durch den Wettbewerb "Es sind noch Lieder zu singen" deutlich, der im vergangenen Jahr erstmals ausgetragen wurde. Das zeigt sich auch immer wieder in hochwertigen Liederabenden - jetzt mit einem prominenten Gast: dem Tenor Christoph Prégardien..