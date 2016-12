Italienische Sinnlichkeit

Mittwoch, 21. Dezember 2016 15:02 Von Christine Gehringer

Mit einem reinen Mendelssohn-Programm begeisterten die Academy of St. Martin in the Fields und die Pianistin Yulianna Avdeeva in Baden-Baden.



(Foto: Harald Hofman/ PR)

Noch vor Monaten rechnete man damit, dass beim Konzert der Academy of St. Martin in the Fields in Baden-Baden der große Sir Neville Marriner selbst am Pult stehen würde - jetzt wurde der Auftritt im Festspielhaus Baden-Baden zum musikalischen Nachruf für den Gründer. Aufhorchen ließ auch die junge Pianistin Yulianna Avdeeva, die 2010 den Chopin-Wettbewerb gewann.