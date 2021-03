Es geht auch ohne große Passion

Samstag, 27. März 2021 14:20 Von Christine Gehringer

Musikalische Andachten in der Christuskirche: Barockmusik zum Freudensonntag - und eine Gelegenheit, zur Passionszeit Heinrich Schütz (neu) zu entdecken



Das Ensemble Polyharmonique musizierte in der Christuskirche Karlsruhe. (Foto: Gehringer)

Telemanns „Pariser Quartette“ oder frühbarocke Chormusik: Auch wenn derzeit keine Passionskonzerte möglich sind, so gelingt es den Karlsruher Kirchen – in diesem Falle der Christuskirche – dennoch, mit viel Kreativität im Rahmen kleiner musikalischer Andachten den jeweiligen Fastensonntag eingehend zu betrachten. Vor allem aber: Die Kirchen sind momentan der einzige Ort, an denen live gespielte Musik zu hören ist.

Am vergangenen Sonntag war das großartige „Ensemble Polyharmornique“ zu Gast in der Christuskirche; am morgigen Palmsonntag ist um 18 Uhr Bachs Kantate „Nach dir, Herr, verlanget mich“ zu hören. Die Andacht wird auch über den Youtube-Kanal der Christuskirche übertragen.