Große Meister im ungewohnten Klanggewand

Dienstag, 18. Januar 2022 19:15 Von Christine Gehringer

Kammerphilharmonie Karlsruhe präsentierte "Musik im Taschenformat" in der Christuskirche



Mitglieder der Kammerphilharmonie Karlsruhe beim Konzert "en miniature" in der Christuskirche Karlsruhe. (Foto: Gehringer)

Die Bezeichnung „Taschenformat“, so stellte der Musikwissenschaftler Joachim Draheim zu Beginn des Konzertes klar, hat nichts mit „Taschenpartitur“ zu tun.

Vielmehr ist die Reihe „Musik im Taschenformat“ eine kongeniale Idee der Kammerphilharmonie Karlsruhe: Im ersten Pandemie-Jahr entstanden, nimmt sie die Werke der großen Meister in den Blick – allerdings, der Situation geschuldet, in kleinerer Besetzung.

Bearbeitungen waren jedoch zu allen Zeiten üblich; oft stammen sie sogar von den Komponisten selbst oder von ihren Zeitgenossen. Einen Eindruck dieser vielgestaltigen Ensemble-Musik gab die Kammerphilharmonie jetzt in drei Konzerten an der Christuskirche Karlsruhe.