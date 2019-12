Ein Meister der Tragödie, der Groteske

Montag, 30. Dezember 2019 17:11 Von Christine Gehringer

Anmerkungen zum Komponisten Hector Berlioz



Porträtbüste in Baden-Baden in der Nähe des Festspielhauses. (Foto: Gehringer)

Bevor demnächst das Beethoven-Jahr die Musikwelt beherrscht, soll der Jahresausklang an dieser Stelle noch Hector Berlioz gehören – er kam im Konzertleben und in der Musikberichterstattung neben Clara Schumann und Jacques Offenbach nämlich etwas zu kurz. Dabei reiht er sich mit seinem Todestag im Jahr 1869 ebenfalls ein in die Jubilare des vergangenen Musikjahres, und dankenswerterweise erinnerten in der Karlsruher Reihe „Kultur im Kaffeehaus Schmidt“ auch Joachim Draheim und Hartmut Becker an den großen und visionären Tonschöpfer.