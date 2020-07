"Uns bleibt nichts anderes übrig als zu warten"

Sonntag, 12. Juli 2020 17:17 Von Christine Gehringer

Bruchsaler Schlosskonzerte vorerst ausgesetzt/ "Weingartner Musiktage" auf 2021 verschoben



Kammerkonzerte in der Bruchsaler Barockresidenz wird es vorerst nicht geben. Noch im November des vergangenen Jahres hatte das Phaeton Trio dort das Beethoven-Jahr eingeläutet. (Foto: Bruchsaler Schlosskonzerte)

Dass derzeit wieder Konzerte zumindest in kleiner Besetzung und mit Sicherheitsabstand veranstaltet werden, machte zuletzt Hoffnung – zwar nicht auf eine normale Saison, aber doch auf ein gewisses Kulturleben in der Region.

Doch die Corona-Pandemie sorgt nach wie vor auch im Bereich der Kammerkonzerte für herbe Einschnitte: Vor kurzem wurde bekannt, dass die renommierte Reihe der Bruchsaler Schlosskonzerte vorerst nicht in die neue Saison starten kann.

Auch das Leitungsteam der „Weingartner Musiktage junger Künstler“, entschloss sich dazu, unter den derzeitigen Bedingungen auf das Festival im Oktober zu verzichten – es wäre das 40jährige Jubiläum gewesen.