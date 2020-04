Viel Vergnügen in der Oper!

Mittwoch, 29. April 2020 13:49 Von Christine Gehringer

Musiktheater auf 100 Seiten: Neues Buch von Peter Overbeck



Auch, wenn zur Zeit nirgendwo eine Oper gespielt wird: Dieses Büchlein nimmt Sie auf knappe und kurzweilige Art (und mit einem augenzwinkernden Unterton) mitten hinein in die Welt der großen Bühnen.

Der schlichte Titel – Oper – irritiert dabei ein wenig. Denn kaum hält man das Buch in den Händen, denkt man sofort an eine Art Opernführer, und im Grunde ist es das auch, nur anders als gewohnt. Denn hier geht es nicht um Werkverzeichnisse und Einführungen, sondern vielmehr um Fakten und Hintergründe rund um das Bühnengeschehen; um Fragen wie etwa: „Was ist eine Oper“ oder „Welche Stimmfächer gibt es“. Auch Themen wie beispielsweise der Organisation eines Opernhauses oder der Oper im Zeitalter der Massenmedien sind eigene Kapitel gewidmet. Ein hilfreicher, kompakter Begleiter für jeden Opernliebhaber.