Rap und Ukulele zur griechischen Mythologie

Dienstag, 11. September 2018 16:24 Von Christine Gehringer

Kinder machen eine Oper: Die "Odyssee" ist demnächst mit Grundschülern im Festpielhaus Baden-Baden zu sehen



(Foto: Festspielhaus Baden-Baden)

Eine Kinderoper, und zwar von Kindern gemacht: Kann das funktionieren? Und vor allem: Was kommt dabei heraus, wenn keinerlei Text oder Musik vorgegeben wird, sondern die Kinder alles selbst erfinden? Auf eine solche „Odyssee“ ließ sich das Festspielhaus Baden-Baden gemeinsam mit der Felicitas und Werner Egerland Stiftung in Osnabrück ein. Herausgekommen ist ein gleichnamiges Langzeit-Projekt, das demnächst zu Ende geht: Auf ihre ganz eigene Weise haben Grundschüler aus der Region das Epos von Homer in Text und Szene gesetzt. Zwei Aufführungen gab es in den vergangenen Jahren bereits; der dritte Teil - die Ankunft des Odysseus – ist am 23. September um 17 Uhr im Festspielhaus zu sehen.

Interessierte Kinder, die nicht den beteiligten Schulen angehören, können übrigens ebenfalls noch mitmachen: Dazu bietet das Haus einen Workshop am 22. und 23.09. (Kosten inklusive Verpflegung: 25 Euro, Anmeldung unter 07221/ 3010101).